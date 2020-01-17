Armut ve erik ağaçları kış ortasında çiçek açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Armut ve erik ağaçları kış ortasında çiçek açtı

İHA

Amasya’nın Taşova ilçesinde kışın ortasında etkili olan sıcak havada bazı meyve ağaçları çiçek açtı.
Taşova’da birkaç gündür hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi meyve ağaçlarının çiçek açmasına neden oldu. Bu yıl beklenen yağışların yağmaması ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi üreticiyi korkuturken, şimdi de meyve ağaçları çiçek açtı. 1012 dereceyi bulan sıcak hava dolayısıyla baharı andıran görüntüler oluştu. Faravga mevkisinde bir armut ağacı, ilçe merkezinde ise erik ağaçları çiçek açtı. Üniversite öğrencisi Serdoğan Sıvacı, “Hava sıcaklığı normal şartlarda 1012 derece arasında değişir gün içinde, meyve ağaçlarımız mevsimini şaşırdı. Mevsimini şaşırması sebebiyle erken çiçek açtılar. Normal şartlarda mart sonu, nisan başında çiçek açması bekleniyordu. Ama maalesef şaşırıp erken çiçek açtılar. Ayrıca bu mevsimde açması bu bölgeye ya da diğer ağaçların olduğu tarlalara farklı bir güzellik katıyor. Bir görsel şölen oluyor aslında. Kış mevsiminin kapıda olmasına rağmen hala günümüz şartlarında yaşadığımız hava, yaşadığımız mevsim yaz havasını andırıyor. Resmen bir bahardaymış gibi hissediyoruz” dedi.

AMASYA

17 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:22
  • GÜNEŞ 07:51
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:20
  • AKŞAM 17:42
  • YATSI 19:06
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milli Eğitim Müdürü Kösterelioğlu, köy okulu öğrencileriyle saklambaç oynadı
YEREL HABERLER Milli Eğitim Müdürü Kösterelioğlu, köy okulu ...
Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Bakan Çavuşoğlu: Irak'ın başka ülkeler için çatışma alanına dönüşmemesi lazım
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: Irak'ın başka ülkeler için çatışma ...
Sağlık Müdürlüğünden "uyuz" uyarısı
YEREL HABERLER Sağlık Müdürlüğünden "uyuz" uyarısı
Amasya´da, Afganistanlı 18 göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Amasya´da, Afganistanlı 18 göçmen yakalandı
Sokak hayvanları için kodladılar
YEREL HABERLER Sokak hayvanları için kodladılar
Amasya’da 18 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Amasya’da 18 düzensiz göçmen yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X