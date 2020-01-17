Bulduğu 20 bin TL’yi hiç düşünmeden sahibine ulaştırdı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde yaşayan bir vatandaş, yol kenarında bulduğu çanta içindeki 20 bin TL’yi sahibine ulaştırdı.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde yaşayan Bilal Güley, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nde yürürken yol kenarında bir el çantası buldu. Çantanın düşürülmüş olabileceğini düşünen Güley, içinde kimlik bilgilerini görünce Veli Acar’ı telefonla aradı. Kısa süre sonra çantanın sahibi Acar ile bulaşan Güley, çantayı teslim etti.



"Yaptığımız iş bir insanlık görevi"

Güley insanlık görevini yaptığını belirterek, “Ofisimden 200 metre ilerde yürürken yerde bir çanta gördüm. İlk önce alıp, almamakta tereddüt ettim. Daha sonra çantanın içini açtım. İçinde yüklü bir miktarda para vardı. İlk önce polise haber vermeyi düşündüm. Daha sonra kimlik kartını görünce esnaf arkadaşımın olduğunu anladım ve telefonla aradım. Kendisi ofisime geldi ve çantayı teslim ettim. Yaptığımız iş bir insanlık görevi” diye konuştu.

Çantanın sahibi emekli bankacı Veli Acar, Güley’e teşekkür ederek, “Alışverişe çıkmıştım. Arabanın bagajından alışveriş poşetleri görüp, el çantamı göremeyince biran panikledim. Tam ’eyvah’ derken telefonum çaldı. Bilal Bey çanta bulduğunu söyledi. Çantamın içinde 20 bin lira para, kredi kartlarım vardı. 2 tane inşaatım var, işçilerime ödeme yapacaktım. Ülkemizde hala dürüst insanların olduğunu görmek beni mutlu etti. Sağ olsun, Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Çantasını ve parasını teslim alan Acar, Güley’e teşekkür etti ve hediye olarak zarf içerisinde bir miktar para verdi. Güley de söz konusu parayı okuyan bazı öğrencilerin hesaplarına burs olarak yatırdığını belirtti.

AMASYA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:22

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