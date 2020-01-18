Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

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Amasya’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 06.00 sıralarında 60 BL 017 plaka sayılı araçtan inen Eren K. ve Cengiz Y. isimli şahıslar üzerinde ve eşyalarında narkotik polisi tarafından yapılan aramada 255,97 gram skunk ve 2 parça halinde toplam 0,64 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla “uyuşturucu madde ticareti” suçundan gözaltına alınan iki şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AMASYA 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:21

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