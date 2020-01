Harçlıklarıyla her gün yavru köpekleri besliyor 19 yaşındaki genç, hayvanseverlerden destek bekliyor

Amasya’nın Taşova ilçesinde yaşayan üniversiteye hazırlanan Şafak Can Dinç, her gün harçlıklarıyla doğum yapan bir sokak köpeği ve 6 yavrusunun karınlarını doyuruyor. 19 yaşındaki genç, vatandaşlardan hem maddi hem de manevi yardım beklediğini söyledi.

Daha önce kendisinin 2 tane köpek sahiplendiğini belirten Dinç, üniversite için hazırlık yaptığını ve belirli harçlığı olmasına rağmen kış gününde sokak köpeklerine kendisinin baktığını söyledi. Yavru köpeklere bakan genç Şafak Can Dinç, “19 yaşındayım. Üniversiteye hazırlık yapıyorum. Hayvan sevgisi olan bir insanım yani. Biz böyle gördük babadan yani gerekçe öğretmenlerimizden. Geçtiğimiz günlerde burada bir dişi köpek benim kendi köpeklerimin yanına yavrulamış. Ben tabii dışarı çıktığım zaman gördüm bu durumu. O günde hava pek yağmurlu olduğu için. 12 tane yavru yaptı. 12 yavrudan sadece 6 tanesi kaldı. Yeni sizden isteğim hayvanları dışarı atmayalım. Hayvanları büyüttüysek onları kesin ömürlerinin sonuna kadar bakalım. Ben bunu istiyorum sizden. Çünkü hani bu durum kış günündeyiz şuan sizi de kış günü dışarı atmış olsalar inanın sizde aynı duyguları yaşayabilirsiniz yani. Ben hayvan sevgisi olan bir insanım. Sizden ricam hayvanları dışarı atmayalım. Büyüttüysek onlara ömürlerinin sonuna kadar bakalım. Ben öyle bir insanım. Öyle gördük yani. Annesi doğurduktan sonra biraz hastalandı hayvan. Çünkü bayağı zayıfladı. Kendini toplayamadı. 3 gündür ona yoğun bir bakım yapıyorum hani biraz köpekten anladığım kadarıyla. Hayvan şuan kötü durumda hala bile uyuz gibi kaşınıyor sürekli. Bilmiyorum yavrularının yanına bile pek fazla girmiyor. Yavrularının yanına girmediği için yani nereden baksan iki gün arayla yavru kaybedebiliyoruz. İnsanın büyüttüğü yavruları kaybetmesi zor bir şey. Sizden isteğim bu hayvanı daha iyi yapabiliriz. Yavruları kaybetmeyebiliriz. Bunun için bakım lazım. Ben üniversiteye hazırlandığım için maddi durumum buna yeterli değil. Vatandaşlarımızdan hem maddi hem de manevi biraz yardım bekliyorum. 12 yavrumuz vardı annesiyle birlikte 13 tabi. Keşke hani ölmeselerdi de hepsi kalsaydı yani. Bir nevi bakılırdı elimizden geldiğince yardım edilirdi. Zaten benimde kendi iki tane yavru köpeğim var. Onları da zamanına buraya bıraktıkları için soğuk olduğu için hayvanlara acıdım ve burada besliyorum. Kendi imkanlarımızla yavruya babamla bir yer yaptık. Yani İmkanımız olsaydı da daha iyi şeyler yapabilseydik. Ama elimizden bu kadar geliyor yani. Şu an baktığım köpek sayısı benim bütçeme uygun değil. 6 tane küçük yavru, 1 tane annesi ve 2 tane buraya bırakılmış başka köpeklere de bakıyorum ben. O yüzden sizden maddi yönden biraz yardım bekliyorum. Büyüklerimizin bu konuyu bir ele alması lazım. Vatandaşlarımızdan da şunu bekliyorum ki hayvanları bir daha büyüttükleri zaman dışarıya bırakmasınlar” dedi.

