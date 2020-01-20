Amasya´ya yılın ilk karı yağdı

AMASYA'da etkili olan kar yağışının ardından yüksek kesimler, beyaz örtüyle kaplandı.

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava, Amasya'da da etkili oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte işe gitmek için uyanan Amasyalılar, karda ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışıyla birlikte şehzadeler gezi yolunda bulunan heykeller ve yalıboyu evlerinin beyaz örtüyke kaplanması, güzel görüntüler oluşturdu. Amasya Belediyesi ekipleri de, karla kapanan yolları temizlemek ve tuzlama çalışması yapmak için harekete geçti. Ekipler, sabahın ilk saatlerinden itibaren kar temizleme çalışmalarını sürdürdü. Kar yağışının bugün de etkili olacağı belirtildi.



AMASYA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:45

YATSI 19:09

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