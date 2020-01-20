Minik Mehmet Can’ın telefon tutkusu uykuya yenik düştü

Vefat eden Rahşan Ecevit'in isteği yerine getirilecek

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Amasya’da yaşayan 3 yaşındaki minik Mehmet Can Menekşe’nin telefon tutkusu uykuya yenik düştü.

O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı. Telefonla oynayan minik Menekşe, uyumamak için dirense de uykuya yenik düştü. Minik Menekşe’nin uykuyla mücadelesi izleyenlere tebessüm ettirdi.

AMASYA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:45

YATSI 19:09

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