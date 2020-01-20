Amasya’da 84 köy yolu ulaşıma kapandı

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Amasya’da kar nedeniyle 84 köy yolu ulaşıma kapandı.

Amasya’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde 84 köy yolunda kar, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşım aksamalar yaşanıyor. Amasya İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım ekipleri kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını gecegündüz aralıksız sürdürüyor.

Yapılan çalışma sonucu köy yollarının ulaşıma açıldığı, trafik akışının devam ettiği öğrenildi.

AMASYA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:21

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