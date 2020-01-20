Amasya’da göçmen kaçırırken yakalandılar

Amasya’da alınan ihbar üzerine bir durdurulan minibüste 23 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Amasya Valiliği tarafında konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Alınan bilgiler neticesinde Amasya ilinden Erzincan iline mülteci almaya giden bir araç olduğunun öğrenilmesi akabinde bahse konu aracın 05 AAU 053 plaka sayılı minibüs olduğu tespit edildi. Bunun üzerine araç 18 Ocak Cumartesi günü saat 02.35’te Taşova uygulama noktasına girmemek için girdiği Ziyaret Beldesi yolunda emniyet önünden geçen yolda Emniyet Müdürlüğümüz nizamiye görevlileri tarafından alındı. Araç içinde yapılan incelemede 2 şüpheli şoför ve 1 bayan 1 küçük yaşta çocuk ve 21 erkek şahıs olduğu görüldü. Belgeleri incelendiğinde belgelerin ve pasaportların sahte olabileceği değerlendirildiğinden şüpheli şoförlere göçmen kaçakçılığından, mültecilere de resmi belgede sahtecilikten işlem yapılmıştır. Şüpheli şoförler 19 Ocak günü Cumhuriyet Savcılığına mevcutlu olarak çıkarılmış olup adli kontrolle serbest kalmıştır. Mülteciler işlemler bittikten sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Yabancılar Büro görevlilerine teslim edilmiştir” denildi.

AMASYA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:45

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.