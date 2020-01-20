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Kızılay’dan Amasya’daki düzenli kan bağışçılarına madalya

İHA

Kızılay’dan Amasya’daki düzenli kan bağışçılarına madalya

Türk Kızılayı, Amasya’da düzenli kan bağışında bulunan 325 kişiyi gümüş ve bronz madalya ile ödüllendirdi.
Amasya Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törende düzenli kan bağışında bulunan ve madalya almaya hak kazanan 325 kişiye teşekkür ederek minnettar olduğunu belirten Vali Varol, “İnsanlar özellikle sağlık alanında bazı şeylerin kıymetini karşı karşıya kaldığında anlıyor. İşte o çok kritik, önemli anda hayat ile ölümün arasındaki çok ince bir çizginin olduğu anda Kızılay’ımızın siz kan bağışçılarımız vesilesiyle ortaya koyduğu hizmet insanları yaşama bağlıyor. Bu toplumsal yaşama inanılmaz güzel bir katkıdır. Dolayısıyla kan bağışı yapanların sunduğu bu katkının paha biçilmez değerde olduğunu düşünüyorum” dedi.
Kızılay’ın son yıllarda gerçekleştirmiş olduğu açılımlarla her yerde görünürlüğünün arttığını, birçok faaliyet ve hayırlı işin içerisinde bulunmasını takdir ederek takip ettiğini belirterek gönüllülük kavramının Türkiye’de belki dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde çok önemli bir kavram olarak uzun yıllardır yer etmiş olan ancak Kızılay gibi çok önemli tarihsel kurum, kuruluşlarla ön plana çıkmaya başlayan kavram olduğunu vurgulayan Vali Varol, “Gönüllülük kavramı aslında batının veya gelişmiş medeniyetlerin dünyaya sunduğu bir kavram gibi görülmekle birlikte bizim medeniyetimizin, tarihimizin, inancımızın temelinde olan fakat doğru bir şekilde belki de formüle edemediğimiz, insanların önüne sunamadığımız için çok fazla ön plana çıkmayan bir kavram. Gönüllülük faaliyetlerine katılan insanların toplumlar içerisinde farklı bir yere konulduğu bir durum yaşanıyor. Hatta bazı ülkelerde bu artık çok somutlaşmış vaziyette insanların sadece bir beklenti olmadan tamamen kendi istekleriyle bir alanda katkıda bulunmak için vakitlerini, paralarını, ömürlerinin bir kısmını ortaya koyması artık modern dünyada, modern insanlığın içerisinde de çok önemli bir kavram olarak önümüze çıkıyor. Bizler zaten buna tarihsel olarak sahip olan bir milletiz. İnancımızda, töremizde bunları yaşatıyoruz. Her sokağımızda, her mahallemizde zaten modern olarak formüle edilmiş gönüllülük kavramının uygulamasını, yansımasını görmek mümkün” diye konuştu.
Bu meziyetlerin yitirilmeden özellikle gençlere ve gelecek kuşaklara taşımasının sağlaması gerektiğini vurgulayan Vali Varol, “Bunu insanlarımız arasında formüle eden ve ortaya koyan Kızılay gibi çok kıymetli kuruluşlarımıza da bu anlamdaki faaliyetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Özellikle Genç Kızılay’ımızın yürüttüğü faaliyetlerde onlarca gencimizi cıvıl cıvıl bir şekilde tamamen gönüllü, istekli bir şekilde vakitlerini ayırarak faaliyet içerisinde görmek bizi mutlu etmekte kalmıyor, geleceğimiz açısından da bize çok büyük bir umut veriyor” şeklinde konuştu.
Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan konuşmasında kanın acil değil sürekli ihtiyaç olduğunu belirterek kan bağışı yapan bağışçılara şükranlarını sundu.
Konuşmalarının ardından aralarında Şehit Yüzbaşı Alper Kalem’in babası Mehmet Ali Kalem’in de bulunduğu bağışçılara madalyaları Vali Varol ve diğer yetkililer tarafından verildi.
Amasya Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki törende, Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Belediye Başkanvekili Celil İnce, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Kızılay Amasya Şubesi Başkanı Mahmut Albayrak, kamu kurum ve kuruluşları müdürleri, diğer yetkililer ve vatandaşlar yer aldı.

AMASYA

20 Ocak 2020 Pazartesi

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