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Boraboy Gölü’nün yüzeyi buz tuttu

İHA

Amasya'nın Taşova ilçesinde bulunan Boraboy Gölü'nün yüzeyi sıfırın altına düşen hava sıcaklığından dolayı donarak, buz tuttu.

Boraboy Gölü’nün yüzeyi buz tuttu

Amasya’nın Taşova ilçesinde bulunan Boraboy Gölü'nün yüzeyi sıfırın altına düşen hava sıcaklığından dolayı donarak, buz tuttu.
Sıfırın altına düşen hava sıcaklığı nedeniyle, 80 metre genişlik ve 25 metre derinliğe sahip Boraboy Gölü’nün yüzeyi dondu. Piknikçilerin ve turistlerin uğrak yeri olan Boraboy Gölü’nün yüzeyi, donmasına rağmen vatandaşların ilgisini çekiyor.
Doğaseverlerin yanı sıra yöre halkı da donan göle ilgi gösteriyor.

AMASYA

22 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:20
  • GÜNEŞ 07:48
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 15:25
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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