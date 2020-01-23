Amasya Valisi, hafızlık eğitimi alan öğrencilerle bir araya geldi

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Şehit Alper Kalem Kur’an Kursunu ziyaret ederek hafızlık eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Dr. Osman Varol, İl Müftülüğü bünyesindeki Şehit Alper Kalem Kur’an Kursunu ziyaret etti.

Birlikte akşam yemeği yediği öğrencilerle eğitimlerine ilişkin sohbet eden Vali Varol, hafızlık eğitimlerini tamamladıktan sonra hayatlarını ona yakışacak şekilde sürdürmeleri önerisinde bulundu.

Şehit Yüzbaşı Alper Kalem’in anısına özel olarak oluşturulan bölümde de incelemede bulunan Vali Varol, aziz şehidin babası Mehmet Ali Kalem ile bir süre sohbet etti. Vatanın birliği ve bütünlüğü uğruna can veren tüm şehitleri rahmet ve minnetle yâd ettiğini belirten Vali Varol, kursta sunulan hizmetler konusunda İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu’ndan bilgi aldı.

AMASYA 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:19

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