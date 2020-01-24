Kudüs Müftüsü'nün tutuklanması Amasya'da protesto edildi

Amasya’da Sultan Bayezid Camisi'nde sabah namazı sonrası, İsrail’in Kudüs Müftüsü Şeyh İkrime Sabri’yi tutuklayarak Mescid’i Aksa’ya bir sene girişini yasaklaması protesto edildi.

Sabah namazı çıkışı gazetecilere bir açıklama yapan Amasya Gönüllü Kuruluşlar Birliği (GÖKBİR) Platformu adına Amasya İmam Hatipliler (AHİMDER) Başkanı İbrahim Aslan, “ABD'nin elçiliğini Kudüs'e taşımasından bu yana Siyonist İsrail Mescidi Aksa ve Kudüs halkı üzerindeki hukuksuz hareketlerini artırarak devam ettiriyor. Siyonist İsrail 2017 Temmuz'unda kapılarına metal detektörler yerleştirerek Mescidi Aksâ'ya giriş ve çıkışları kontrol altına almak istemişti. Bu hamle Mescidi Aksâ'yı zamansal olarak bölme planının ilk adımı idi. Tüm dünya Müslümanlarının ve tabii ki Kudüs halkının büyük direniş göstermesi sonucu işgalci İsrail geri adım atmak zorunda bırakılmıştı. Bu geri adımı hazmedemeyen Siyonist işgalci yönetim 2019 Şubat ayında Mescidi Aksâ'nın içerisinde bulunan Rahmet kapısını işgal ederek sinagoga çevirmek istedi. Böylece Mescidi Aksâ'nın mekânsal olarak bölünmesini gerçekleştirmek için bir adım atmış oldu. Aslında 2003 yılından beri kapalı ve zincirli olan mekânın bu şekilde işgal edilmek istenmesi üzerine yine tüm Kudüs halkı tüm dünyanın da desteği ile ayaklanarak bu sefer mekânı muhafaza etmekle kalmayıp 16 yıldır kilit altında tutulan mekânı açarak ismini Rahmet Mescidi koydular. Tüm bu yaşanan olaylar yıl boyunca sayısız baskınlar ve gözaltılarla devam etti. Bu süreçte Kudüs Muhafızı Şeyh Raid Salah gözaltına alınarak hapis cezası verildi. Uzun bir süre hapsedilen Şeyh Raid Salah geçtiğimiz aylarda ev hapsine alındı. Ancak şubat ayında hakkında verilecek olan kararla yeniden hapsedilmesi gündemde. Ayrıca geçen hafta pazar günü Kudüs Müftüsü Şeyh İkrime Sabrı, Rahmet Mescidi konusunda insanları cuma hutbesinde provoke ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Şeyh İkrime Sabri'ye bir hafta süre ile Mescidi Aksâ'ya giriş yasağı getiren Siyonist İsrail, sürenin bir yıla çıkarılmasını istedi. Mescidi Aksâ'da 50 yıldır hutbe veren ve Kudüs halkının gönlünde büyük yeri bulunan Şeyh İkrime Sabri aleyhine alınan bu karar üzerine Kudüs halkı ayaklanarak Rahmet Mescidinde toplanmaya başladı. Bizler de Amasya Gönüllü Kuruluşlar Birliği Platformu olarak Kudüs halkının yanında olduğumuzu belirtir, İsrail’in almış olduğu bu hukuksuz kararları kınarken, bundan sonraki süreçte de Mescid’i Aksa’daki yaşanan olayları yakından takip edeceğimizi buradan bir kez daha ilan etmek istiyoruz” dedi.

Yapılan duanın ardından protesto sona erdi.

AMASYA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:19

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