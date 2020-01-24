Açık Kapı Biriminden yerinde tespit

Amasya Valiliği Açık Kapı Birimi koordinatörlüğünde oluşturulan ekip, vatandaşların sosyoekonomik ve sağlık yönünden sorun ile ihtiyaçlarının tespiti ile etkin bir şekilde çözümüne yönelik gerçekleştirilen hane ziyaretlerine devam ediyor.

Amasya Valiliği Açık Kapı Birimi Koordinatörlüğünde, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında görevli personeller ve Açık Kapı Birimi yetkililerinin katılımıyla oluşturulan ekip, dezavantajlı vatandaşların evlerine yönelik ziyaretleri sürdürüyor. Amasya Valisi Dr. Osman Varol’un selamlarını ilettikleri vatandaşların sorun ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi sonrası etkin şekilde giderilmesine yönelik çalışmalar da Amasya Valiliği Açık Kapı Birimi tarafından takip ediliyor.

Mobil araçla daha etkin şekilde yapılan ziyaretlerle ekipte yer alan sosyolog, sosyal hizmet uzmanı ve sağlık personelinin çalışmaları sonucu yerinde gözlem ile sosyoekonomik, psikolojik, sağlık, çevresel faktörleri değerlendirerek acil müdahale gereken sorunların tespit edilip ilgili kurumlara yönlendirilmesi sağlanıyor.

AMASYA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:50

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.