Amasya’da meslek liselerinden 3,2 milyonluk katkı

Amasya İl Millî Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu, meslek liselerinin 2019 yılında döner sermaye kapsamında 3 milyon 254 bin 960 TL katkı sağladığını açıkladı.
Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu yaptığı açıklamada, "İlimizde Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı 27 okulda 5 bin 891 öğrenci öğrenimlerini sürdürmektedir. Bu kurumların döner sermaye çalışmaları kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda 3 milyon 254 bin 960,94 TL ülke ekonomisine katkıda bulunmuş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ülke ekonomisine yapılan bu katkıyı ileriki yıllarda artırmak için çalışmaları sürdüreceğiz" dedi.
AMASYA
24 Ocak 2020 Cuma
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