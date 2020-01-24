Amasya’da meslek liselerinden 3,2 milyonluk katkı

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Amasya İl Millî Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu, meslek liselerinin 2019 yılında döner sermaye kapsamında 3 milyon 254 bin 960 TL katkı sağladığını açıkladı.

Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu yaptığı açıklamada, "İlimizde Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı 27 okulda 5 bin 891 öğrenci öğrenimlerini sürdürmektedir. Bu kurumların döner sermaye çalışmaları kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda 3 milyon 254 bin 960,94 TL ülke ekonomisine katkıda bulunmuş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ülke ekonomisine yapılan bu katkıyı ileriki yıllarda artırmak için çalışmaları sürdüreceğiz" dedi.

AMASYA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:19

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