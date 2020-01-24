25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı Yakalanmamak için ‘Hıdır’ adını kullandı ve kendisini kamufle etmek için çobanlık yaptı ama polisten kaçamadı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde hakkında birçok suçtan sabıka kaydı ve 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan sanık, Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından saklandığı yerde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, hakkında kasten adam öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatıticareti ve cezaevinden kaçma suçlarından 25 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T. K. isimli şahıs, yakalanmamak için ‘Hıdır’ adını kullandığı ve kendisini kamufle etmek için çobanlık yaptığı bilgilerinin alınması üzerine Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Amirliği harekete geçti.

AmasyaMerzifon çevre yolunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri, tespiti yapılan ahır ve çevresinde T. K.’yı çobanlık yaparken yakaladı. Şahsın üzerinde ve yakalanmamak için saklandığı ahırda yapılan aramalarda 1 tablet uyuşturucuuyarıcı olduğu değerlendirilen 3 adet hap ile suç unsurlarına el konuldu.

Gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işleri tamamlanan T. K., sağlık kontrolünden geçirilerek Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AMASYA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:19

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