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Amasya’da 6 bin 300 bedelli asker yemin etti

İHA

Amasya'da 39. dönem 6 bin 300 bedelli asker yemin heyecanı yaşadı.

Amasya’da 6 bin 300 bedelli asker yemin etti

Amasya’da 39. dönem 6 bin 300 bedelli asker yemin heyecanı yaşadı.
Amasya 15. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında yemin töreni düzenlendi. Yemin törenine Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 15. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Atlı ve asker aileleri katıldı. Törende 39. dönem 6 bin 300 bedelli asker yemin etti. Törende aynı yerde askerlik yapma gururunu yaşayan baba ve oğluna belge sunuldu.
Yemin töreni sonrası askerler aileleri ile hasret giderdi.

AMASYA

24 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:19
  • GÜNEŞ 07:47
  • ÖĞLE 12:54
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:50
  • YATSI 19:13
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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