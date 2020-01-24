Vali Varol, karayolları tesislerini inceledi

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Karayolları 72. Şube Şefliğini ziyaret etti.

Kurumun faaliyetleri, kış ayları süresince kesintisiz trafik akışının sağlanması, kar ve buzla mücadele amacıyla alınan tedbirler ve ekipmanlar ile sürdürülen projelerin son durumu hakkında Karayolları 7. Bölge Müdür Yardımcısı Ertuğrul Dinç ve Karayolları 72. Şube Şefi Nuh Atik’ten bilgi alan Vali Varol, tesislerde de incelemede bulundu.

Karayolları 7. Bölge Müdür Yardımcısı Dinç ile Şube Şefi Atik, çalışmalarına olan desteği ve ziyareti dolayısıyla Vali Varol’a teşekkür etti.

AMASYA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:50

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.