Deprem bölgesine Amasya’dan destek

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası Amasya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bölgeye 2 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracı, 2 ambulans aracı olmak üzere toplam 16 sağlık personeli gönderildi.

Amasya İl Ambulans Müdürlüğü Başhekimliği önünde bir araya gelen 16 sağlık personeli araçlarının son hazırlığını yaparak, yakınlarıyla ve çalışma arkadaşlarıyla vedalaşarak Elazığ’a doğru yola çıktı.

AMASYA 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:51

YATSI 19:14

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