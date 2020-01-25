Varol: "Hava tahminlerinin doğru ve zamanında yapılması önemli"

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Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Meteoroloji İl Müdürlüğünü ziyaret ederek kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Meteoroloji İl Müdürü Ali Eryılmaz’dan faaliyetlerine ilişkin bilgi almasının ardından değerlendirmelerde bulunan Amasya Valisi Dr. Osman Varol, hava tahminlerinin doğru ve zamanında yapılmasının meydana gelebilecek sel, fırtına, kar yağışı, kuraklık gibi hava olaylarına karşı zamanında önlem alınması açısından son derece önemli olduğunu belirterek çalışmalarında başarılar diledi.

AMASYA 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:18

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