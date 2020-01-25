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Taşova'da ‘Hamsi Festivali’ 500 kilo hamsi ikram edildi

İHA

Taşova'da ‘Hamsi Festivali’ 500 kilo hamsi ikram edildi

Amasya’nın Taşova ilçesinde, 1.si düzenlenen ’Hamsi Festivali’nde katılımcılara, yağda ve tencere ile kızartılan yaklaşık 500 kilo hamsi ikram edildi.
Taşova Belediyesi ile Taşova Karadeniz Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ilk kez ’Hamsi Festivali’ düzenlendi. Taşova Şehir Meydanı’nda etkinlik için yaklaşık 25 kişi görev alıp, ocağın ve tencerelerin başına geçti. Yağda kızartılan 500 kilo hamsi, vatandaşlara ikram edildi. Festivalin eğlence kısmı yaşanan Elazığ Depremi’nden dolayı gerçekleştirilmedi.
AK Parti Amasya Millet Vekili Hasan Çilez ve Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk ocak başına geçerek hamsinin kızartılması hakkında bilgi aldı.
AK Parti Amasya Millet Vekili Hasan Çilez, “Elazığ’da bir deprem meydana geldi. Ciddi manada hasarın olduğu can kayıplarının olduğu bir deprem. Allah milletimizi bu tür felaketlerden korusun. Ben bu depremde vefat eden kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Tüm aziz milletimizin başı sağ olsun. Bugün de güzel bir kültürel etkinlik için buradayız. Karadeniz Kültür Yardımlaşma Derneğimizin Taşova’da bulunan kardeşlerimiz kurduğu bu dernek, 1.sini düzenlediği bir ‘Hamsi Festivali’ var. Bu festival şurada görüyorum. Taşovalı hemşehrilerimiz sıraya girmiş. Bu hamsinin tadına lezzetine bakacaklar ama hepsinden önemlisi birlik ve beraberliklerini bir araya getiriyorlar. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Ve emeği geçen bu dernekteki tüm arkadaşlara, Belediye Başkanımıza, emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum” dedi.

“Deprem kuşağında olan bir ilçe olmamız hasebiyle bu tür olaylar vakalar bizleri korkutuyor”
Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk ise festivalin 1.si düzenlediklerini belirterek, "Taşova Karadeniz Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin ‘Hamsi Festivali’ adı altında düzenlediği güzel bir festival var. Tabii bizim atalarımız dediği gibi ‘çay bahane, asıl olan muhabbettir.’ Dolayısıyla hamsi bahanedir burada. Asıl olan insanların bir araya gelmesi Taşova’da yaşayan birlik ve beraberliğe de her zaman muhtaç olduğumuz bu günlerde bu insanların, dostlarımızın, hemşerilerimizin bir araya gelmesidir mesele. Bu tür festivaller kaynaşmayı, dayanışmayı, bir arada olmayı daha da artıran önemli etkinliklerden bir tanesidir. Dün Elazığ merkezde deprem oldu. Zannediyorum son rakam 22 kişi vefat etti. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaralılara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tabii bizler de işin doğrusu Taşova olarak deprem kuşağında olan bir ilçe olmamız hasebiyle bu tür olaylar vakalar bizleri korkutuyor. Cenabı Allah bizleri bu vesileyle afattan, beladan, kazadan, depremden korusun. Cenabı Allah depreme maruz kalan Elazığlı hemşerilerimize de kolaylıklar versin inşallah. Benim de zannediyorum 10 yıl başkanlığını yapmış olduğum dernek hasebiyle benim içinde böyle ayrı bir anlam ve önemi var. Ama biz Taşova Belediye Başkanı olarak. Bu ilçede yapılan, her kim tarafında olursa olsun, yapılan bütün etkinliklere arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu maddi ve manevi desteklerimizle onlarla beraber olduğumuzu her zaman bildiriyoruz. Taşova’daki ‘Hamsi Festivali’ adı altında yapılan bu festival ilktir. Gördüğümüz kadarıyla hemşerilerimiz tarafından kabul görmüştür. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.
1.si gerçekleştirilen ‘Hamsi Festivali’ne ayrıca Taşova Karadeniz Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Atasoy ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AMASYA

25 Ocak 2020 Cumartesi

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