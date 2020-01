Amasya’dan deprem bölgesine 3 tır yardım malzemesi gönderildi

Amasya Valiliği ve Amasya Belediyesi koordinesinde deprem bölgesine 2 tır sebzemeyve, 1 tır da ihtiyaç malzemesi olmak üzere toplamda 3 tır yardım malzemesi gönderildi.

Çelebi Mehmet Kent Meydanında Amasya Belediyesi tarafından kurulan yardım çadırına Amasyalı vatandaşlar, battaniye, gıda ve ısıtıcı yardımında bulundu. Kurulan yardım çadırında AFAD ve Türk Kızılay’ı vatandaşlardan gelen ayni ve nakdi yardımları makbuz karşılığı kabul ediyor.

Vatandaşlardan Zeynep İnan, “Biraz para yardımı yaptım, daha çok olsa da daha çok oraya yollasak. Hiç uyumadım ki, Allah bir daha göstertmesin, yardımcıları olsun oradakilerin” dedi.

Amasyalı vatandaşlar deprem bölgesine destek olmak için birbirleriyle yarıştı. Amasya Valisi Dr. Osman Varol ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yardım çadırında incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Geçmiş olsun dileklerimizi arz ediyoruz. Cenabı Hak inşallah bizleri böyle imtihanlarla sınamasın. Cenabı Hak kazadan beladan muhafaza eylesin diyoruz. Biz de zaten hazır bekliyorduk, daha önce hem valiliğimiz kanalıyla deprem bölgesiyle irtibatları kurmuştuk. Dedik ki onlara biz her türlü yardıma hazırız. Araçlarımızı hazırladık, itfaiye araçlarımız, yardım ekiplerimizin hepsini hazırlamış bekliyorduk. Bu işin Amasya Valiliği, AFAD, Kızılay ve vatandaşımızın el ele tutuşması, kenetlenmesi noktasında biz de ona göre organize olduk. Tüm duyarlı halkımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol ise, “Çok üzücü, hepimizi derinden sarsan bir afetin, bir doğa olayının arkasından tüm ülkemizin her türlü tartışmayı bir kenara bırakarak, kenetlendiği birkaç günlük bir süreç yaşıyoruz birlikte. Artık devletimizin imkanları milletimizin devletle bütünleşme gücü çok yüksek ve bu anlamda çok hızlı bir müdahale başladı. Sonrasında harekete geçmemizle beraber sürekli dayanışma içerisinde hep birlikte güzel çalışmalar yürüttüğümüz belediyemiz, ilçe belediyelerimiz bu işin içerisine dahil oldular ve bu güzel tablo ortaya çıktı. Bu güzel tablonun her daim bu şekilde ben devam etmesini diliyorum. Bu anlamda ülkemizin tekrar böyle afetler yaşamaması dileğiyle ben de tüm katkıda bulunanları halkımızdan kurumlarımıza kadar saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.

1999 Gölcük depremini yaşayan vatandaşlardan Ramazan Asarkaya, “99 Gölcük depremi mağdurlarındanım. Biz o acıyı tattık, o acıyı yaşadık. Bugün Elazığ’daki dostlarımızın Gakkoşlarımızın acılarını yürekten paylaşıyoruz. Cenabı Allah'ım onlara yardımcı olsun. Bugün buraya devletimizin bütün birimleri bütün kurumları el birliği ile halkla iç içe olarak yardımlarımızı yaptık. Cenabı Allah herkesin yardımını kabul eylesin” diye konuştu.

İl Müftüsü Abdülkadir Keşvelioğlu’nun ettiği duanın ardından tırlar deprem bölgesine uğurlandı.

