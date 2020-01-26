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Yiğit davranış Minik Cemal Yiğit Yıldız, deprem bölgesindeki çocuklara oyuncaklarını yolladı

İHA

Yiğit davranış Minik Cemal Yiğit Yıldız, deprem bölgesindeki çocuklara oyuncaklarını yolladı

Amasya Zübeyde Hanım Üçler İlköğretim Okulu 1.sınıf öğrencisi Cemal Yiğit Yıldız, Elazığ'da meydana gelen depremi yaşayan minik arkadaşlarına oyuncaklarını gönderdi.
Serhat ve Özlem Yıldız'in küçük çocuğu Cemal YiCemal Yiğit Yıldız deprem bölgesindeki çocuklara oyuncaklarını yolladı.ğit Yıldız Elazığ'daki arkadaşlarına duygu yüklü mektup yazdı.
Küçük Cemal Yiğit Yıldız, "Elazığ'daki kardeşlerim sizin için oyuncaklarımı gönderiyorum depremi yaşadığınız için çok üzgünüz, çok geçmiş olsun bir daha yaşamamak için sizin için dua ediyorum. Her şey düzelecek, güzel olacak. Sizi Amasya'ya, evimize davet ediyorum" dedi.

AMASYA

26 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 06:18
  • GÜNEŞ 07:46
  • ÖĞLE 12:54
  • İKİNDİ 15:29
  • AKŞAM 17:53
  • YATSI 19:15
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