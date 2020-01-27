"Kod Adı 2023 Projesi" devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

"Kod Adı 2023 Projesi" devam ediyor

İHA

Gençlere algoritma, web ve mobil uygulama geliştirme, elektronik ve robotik eğitimlerin verildiği, çalışmaları Amasya Gençlik Merkezinde devam ediyor.

"Kod Adı 2023 Projesi" devam ediyor

Gençlere algoritma, web ve mobil uygulama geliştirme, elektronik ve robotik eğitimlerin verildiği, çalışmaları Amasya Gençlik Merkezinde devam ediyor.
Devam eden proje ile ilgili olarak Amasya Gençlik Merkezi Müdürü Şahin Gümüş, “Dünyada her alanda, özellikle de teknoloji ve bilişim alanında son derece hızlı bir değişim yaşanıyor. Gençlerimizi iyi eğitir, teknolojik anlamda donanımlı hale getirirsek, içlerindeki girişimci ruhu desteklersek, bu genç nüfus bizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyacaktır. Bakanlığımızın bu amaçla 81 ilde gençlerimize yönelik devam ettirdiği eğitimler gençlik merkezimizde de devam etmektedir” dedi.

AMASYA

27 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:17
  • GÜNEŞ 07:45
  • ÖĞLE 12:54
  • İKİNDİ 15:30
  • AKŞAM 17:54
  • YATSI 19:16
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kamyonetle otomobil çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonetle otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Van depreminde hayatını kaybeden amcasının hediyesini depremzede çocuklara gönderdi
YEREL HABERLER Van depreminde hayatını kaybeden amcasının hediyesini ...
Depremzede çocuklara 'bir oyuncak bir mektup' kampanyası
YEREL HABERLER Depremzede çocuklara 'bir oyuncak bir mektup' ...
Amasya'dan deprem bölgesine “bir oyuncak bir mektup”
YEREL HABERLER Amasya'dan deprem bölgesine “bir oyuncak bir mektup”
Ferhat Tüneli'nde su sızıntısı onarıldı, yeniden trafiğe açılıyor
YEREL HABERLER Ferhat Tüneli'nde su sızıntısı onarıldı, yeniden ...
Vali Varol esnaf gezisinde
YEREL HABERLER Vali Varol esnaf gezisinde
Amasya'dan depremzedelere yardım
YEREL HABERLER Amasya'dan depremzedelere yardım
Yiğit davranış Minik Cemal Yiğit Yıldız, deprem bölgesindeki çocuklara oyuncaklarını yolladı
YEREL HABERLER Yiğit davranış Minik Cemal Yiğit Yıldız, deprem ...
Amasya’dan deprem bölgesine 3 tır yardım malzemesi gönderildi
YEREL HABERLER Amasya’dan deprem bölgesine 3 tır yardım malzemesi ...
Taşova'da ‘Hamsi Festivali’ 500 kilo hamsi ikram edildi
YEREL HABERLER Taşova'da ‘Hamsi Festivali’ 500 kilo hamsi ikram ...
Suluova'daki TOKİ konutları yükseliyor
YEREL HABERLER Suluova'daki TOKİ konutları yükseliyor
Amasya'da İl İdare Şube Başkanları Toplantısı
YEREL HABERLER Amasya'da İl İdare Şube Başkanları Toplantısı
Varol: "Hava tahminlerinin doğru ve zamanında yapılması önemli"
YEREL HABERLER Varol: "Hava tahminlerinin doğru ve zamanında ...
Deprem bölgesine Amasya’dan destek personeli gönderildi.
YEREL HABERLER Deprem bölgesine Amasya’dan destek personeli gönderildi. ...
Deprem bölgesine Amasya’dan destek
YEREL HABERLER Deprem bölgesine Amasya’dan destek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X