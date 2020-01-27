"Kod Adı 2023 Projesi" devam ediyor

Gençlere algoritma, web ve mobil uygulama geliştirme, elektronik ve robotik eğitimlerin verildiği, çalışmaları Amasya Gençlik Merkezinde devam ediyor.

Devam eden proje ile ilgili olarak Amasya Gençlik Merkezi Müdürü Şahin Gümüş, “Dünyada her alanda, özellikle de teknoloji ve bilişim alanında son derece hızlı bir değişim yaşanıyor. Gençlerimizi iyi eğitir, teknolojik anlamda donanımlı hale getirirsek, içlerindeki girişimci ruhu desteklersek, bu genç nüfus bizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyacaktır. Bakanlığımızın bu amaçla 81 ilde gençlerimize yönelik devam ettirdiği eğitimler gençlik merkezimizde de devam etmektedir” dedi.

AMASYA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:17

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