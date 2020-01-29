Amasyalı berber, günlük gelirini depremzedelere bağışladı

AMASYA'da berber Mustafa Şahin İnce, dükkânının bir günlük gelirini Elazığ'da meydana gelen depremden etkilenenlere bağışladı. İnce, "Bu zor günlerinde depremzede vatandaşlarımızın yanlarında olduğumuzu hissettirmek adına böyle bir yardımda bulunduk" dedi.

Kentte valilik, belediye, AFAD ve Kızılay koordinesinde depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla başlatılan yardım kampanyası sürerken, berberlik yapan Mustafa Şahin İnce, iş yerine "28.01.2020 tarihinde salonumuzda elde edilen tüm gelirleri, Elazığ ve Malatya´ya bağışlanmaktayız, desteklerinizi bekliyoruz" yazılı pankart asarak kampanya başlattı. İnce, gün içerisinde elde ettiği bin 500 TL'yi depremzede vatandaşlara ulaştırılmak üzere AFAD yetkilerine teslim etti.

'ZOR GÜNLERİNDE YANLARINDAYIZ'

Elazığ ve Malatya´da depremi yaşayan vatandaşların yanında olmak ve yaralarını sarmak için dükkânının bir günlük gelirini bağışlama kararı aldığı belirten İnce, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu zor günlerinde depremzede vatandaşlarımızın yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik. İş yerimiz olarak bir günlük kazancımızı deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza bağışlama kararı aldık" dedi.



AMASYA 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:16

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