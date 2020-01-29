Vali Varol'dan diyaliz hastasına moral

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, diyaliz hastası Mehmet Koçak’ı evinde ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Evli ve 3 çocuk babası 50 yaşındaki Mehmet Koçak ile rahatsızlıkları ve tedavisine ilişkin görüşerek dinlediği sorunlarının imkanlar çerçevesinde çözümüne yönelik talimat veren Vali Varol, şifa dileklerini iletti. Vali Varol, eğitimlerine ilişkin sohbet ettiği Koçak’ın çocuklarına da hediyeler verdi.

Mehmet Koçak, ildeki dezavantajlı ve hasta bireylerle bizzat yakından ilgilenen Vali Varol’a ziyareti dolayısıyla teşekkür etti. Amasya Valiliği Açık Kapı Birimi görevlisinin de yer aldığı ziyarete, İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz de katıldı.

AMASYA 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:16

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