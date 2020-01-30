UKAFEST proje değerlendirme toplantısı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün öncülüğünde gerçekleştirilen “Ulusal Kırsal Ağ” UKAFEST proje aday belirleme toplantısı, Amasya Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Şeker’in başkanlığında yapıldı.

Toplantıya; TKDK Amasya İl Koordinatörü Cengiz Dikici ve Kurum uzmanları, Bölge Kalkınma Ajansı Uzmanı Yunus Sunar, Ziraat Odası temsilcisi ve STK'ların temsilcileri katıldı. 1012 Mart 2020 tarihlerinde Ankara’da Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Ulusal kırsal Ağ (UKA) Kapsamında düzenlenecek “Kırsal Kalkınma Kongresi" için Amasya’dan temsil edilecek 3 projenin belirlenmesi için bir araya gelen heyet, hibe programlarınca desteklenen projeler arasından seçimlerini yaptı. IPARD Programının uygulandığı 42 ilden seçilen 1 (bir) iyi uygulama örneğine yönelik stantların yer alacağı ve sergileneceği UKAFEST fuarı Amasya’nın tanıtımı ve proje bilincinin artırılması açısından büyük önem taşıyor.

AMASYA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:15

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