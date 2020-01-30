Yılmaz: “Soğuk havalar göğüs ağrısı ve kalp krizini tetikleyebilir”

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Seyhan Yılmaz, soğuk havaların göğüs ağrısı ve kalp krizini tetikleyebileceğini söyledi.

Başhekim Yılmaz, kalp ve damar rahatsızlığı olan vatandaşların soğuk havalarda dikkatli olmalarını belirterek, “kış mevsimi ile birlikte soğuk havaya bağlı kalp krizi riski de artmaktadır. Kış aylarında özellikle vücut ısısındaki ani değişimler kalp sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir. Özellikle kalp rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın soğuk havanın etkisine maruz kalmamaları ve dışarıda vakit geçirirken kendilerini koruyucu önlemler almaları kalp krizi riskini önemli ölçüde azaltmaktadır" dedi.



Soğuk hava ve rüzgar kalp hastaları için riskli

Doç. Dr. Seyhan Yılmaz şöyle devam etti: "Kış aylarında kalp sağlığını olumsuz etkileyen faktörlerin başında soğuk hava ve aşırı rüzgar gelmektedir. Bu iki faktöre aynı anda maruz kalmak, vücut ısısında ani değişimlere neden olarak kalp krizi riskini de artırmaktadır. Kalp hastalarının kış aylarını da sağlıklı bir şekilde geçirebilmeleri için soğuk havadan ve kalabalık ortamlardan uzak durması çok önemlidir. Özellikle havaların aşırı soğuduğu dönemlerde vücut ısısını korumak için kalın çorap giyilmeli, eldiven ve beresiz sokağa çıkılmamalıdır."



Kışın spor yapmak için kapalı alanlar tercih edilmeli

Kışın spor yapmak için kapalı alanların tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Dr. Yılmaz, "Sıcak havalarda kalp hastalarının herhangi bir şikâyeti yokken, kışın çok soğuk havalarda damarların daralması sonucu göğüs ağrıları hissedilebilmektedir. Özellikle kalbiyle ilgili böyle bir sorunu olan ancak bunun farkına varmayan kişiler, havanın güneşli ve sıcak olduğu dönemlerde fiziksel aktivitelerinde herhangi bir sorun da yaşamamaktadır. Ancak bu aktivitelere kışın da devam ettiklerinde kalbin iş yükü de artacaktır. Soğuk havada, açık alanlarda yapılan sporlar sırasında ani ölümler meydana gelebilir. Kış aylarında kronik kalp rahatsızlığı bulunan kişiler kış sporlarından uzak durup salon sporlarını tercih etmelidir" şeklinde konuştu.

AMASYA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:15

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