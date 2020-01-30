Suluova TSO'dan deprem bölgesine yardım

Suluova Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) üyeleriyle birlikte deprem bölgesine yardım elini uzattı. 835 adet yorgan başta olmak üzere 60 adet çocuk botu ürün gruplarından oluşan yardım malzemeleri kamyona yüklenerek deprem bölgesine doğru yola çıktı.

TOBB tüm illerdeki oda ve borsaları ile AFAD koordinasyonunda, depremden etkilenen Elazığ ve Malatya il ve ilçelerinde meydana gelen depremin için harekete geçti. Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda yardımlar gönderilmeye başlanırken Suluova TSO da depremden mağdur olan vatandaşların acısına ortak oldu. 835 adet yorgan başta olmak üzere 60 adet çocuk bottan oluşan yardım malzemeleri Elazığ ve Malatya ilerine ulaştırılmak üzere kamyona yüklendi.

Suluova Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Suluova TSO Başkanı Turgut Aksu ve Amasya AFAD yetkilileri yardım malzemelerini taşıyan konvoyu uğurladı.

AMASYA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:57

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.