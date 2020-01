Prostat tedavisinde “plazma kinetik TUR yöntemi” ile başarılı sonuçlar alınıyor

Can Yaman terhis oldu

Amasya’nın Suluova İlçe Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Aydemir Asdemir tarafından uygulanan “plazma kinetik TUR yöntemi” ile prostat ameliyatı yapılan hastanın tedavisi başarılı bir şekilde tamamlanarak taburcu edildi.

Prostat tedavisinde plazma kinetik TUR yöntemi ile ilgili bilgi veren Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Aydemir Asdemir, “Yaşlanan erkeğin en önemli problemlerinden olan iyi huylu prostat büyümesi (BPH) çoğunlukla 'plazma kinetik tur' yöntemi ile tedavi ediliyor. Dünyada yaşlı nüfus yükselmektedir, bu da sağlık sorunlarında artışa neden olmaktadır. Elli yaşın üstündeki erkeklerde ürolojik bir rahatsızlık olan prostatın büyümesine bağlı problemler kişinin konforunu bozar ve hayat kalitesini olumsuz etkiler, prostat büyümesi genel olarak iki şekilde değerlendirilir. Bunlardan birincisi yaygın olarak görülen iyi huylu prostat büyümesi, diğeri ise daha az görülen prostatın köyü huylu büyümesi yani prostat kanseridir. Prostatın büyümesine bağlı olarak daralan idrar kanalı hastalığın temel patolojik bozukluğunu oluşturur, prostatta büyüme 40'lı yaşlarda başlar ve genel olarak 50'li yaşlardan sonra belirti vermeye başlar. Hastada prostatın büyümesine bağlı olarak işeme ile ilgili belirtiler ortaya çıkar. Bu belirtiler gece idrara çıkma, idrar yaparken zorlanma, sık sık idrara çıkma ve idrarın ince akması gibi belirtilerdir. Bazen de hastada bu belirtilerin yanı sıra ani idrar tıkanıklığı, mesane taşları veya böbreklerde genişleme gibi bulgular ortaya çıkabilir. Prostat büyümesinin kişinin hayat kalitesini bozmaya başladığında ya da tıbbi olarak patolojik ek bir probleme yol açtığında tedavi edilmesi gerekir. Büyümenin iyi huylu olması durumunda tedavi ilaçla başlar, ilaç tedavisinden fayda sağlanmadığı durumda cerrahi yöntemler söz konusu olur, günümüzde iyi huylu prostat büyümesi için yapılan cerrahi tedavi metotları açık ya da kapalı ameliyatlar şeklinde yapılır, açık ameliyatlar başta enfeksiyon olmak üzere bazı riskleri taşıdığından artık çok sık uygulanmamaktadır. Şu an için iyi huylu prostat büyümesinde kullanılan cerrahi tedaviler ‘holep’ diye isimlendirilen genellikle büyük illerde özellikli merkezlerde bulunan bir tür lazer ışını yardımıyla kapalı yöntemle gerçekleştirilen ameliyatlar ve 'TUR' diye isimlendirilen hemen hemen her merkezde bulunan kapalı yöntemle gerçekleştirilen ameliyatlardır, TUR ameliyatları da farklı şekillerde uygulanabilir. TUR ameliyatlarında kapalı yöntemle hastanın idrar kanalından girilir ve prostat herhangi bir enerji kaynağı kullanılarak özel geliştirilmiş aletler ile parça parça kesilerek dışarı çıkartılır. Kullanılan enerji kaynağı monopolar veya bipolar olabilir. Monopolar sistemler hastanın vücudundan elektrik akımı geçmesini gerektiren bir sistemdir. Bu daha eski bir sistemdir. Ancak bipolar sistemlerde buna gerek kalmaz. Bu daha yeni bir sistemdir. İşte günümüzde kullanılan bipolar TUR sistemi Plazma Kinetik TUR sistemidir. Sistem son yıllarda üroloji alanında kullanılmaktadır. Sistemde, plazma kinetik enerji kaynağı kullanılır ve bu sistemin klasik monopolar sistemlere göre oldukça avantaları vardır. En önemli avantajı, hastadan elektrik akımı geçmemesidir. Dolayısıyla, kalp pili olan hastalarda dahi pilin elektrik akımından etkilenmesi gibi bir problemle karşılaşılmadan güvenle tercih edilebilir. Bu sistemde ameliyat sırasında prostatın daha güvenli ve hızlı bir biçimde kesilmesi sağlandığı için ameliyat süresi oldukça kısadır. Bu da daha az kanama miktarı ve daha az hastanede kalış süresi anlamına gelir. Hastalarda, ameliyat sonrası daha az idrar sondası kalır. Plazma kinetik yöntemle, ameliyat sırasında çıkarılan doku doku incelemesine gönderilebilir. Lazer ile yapılan ameliyatlarda doku çıkarılmadığı için plazma kinetik tedavi bu açıdan da avantajlıdır. Klasik yöntemle uygulanan TUR ameliyatlarında görüntü sağlamak için kullanılan sıvıya bağlı olarak yüzde 12 ihtimalle TUR sendromu dediğimiz problem gelişebilir. TUR sendromu kullanılan sıvının vücuda geçerek vücuttaki sodyum miktarını düşürmesidir. Plazma kinetik yöntemde görüntü sağlamak için kullanılan sıvı serum fizyolojiktir. Dolayısıyla bu sıvı vücuda geçse dahi TUR sendromuna neden olmaz. Klasik TUR ameliyatlarında işlem sonrası idrar kanalında veya idrar torbasının çıkışında darlık olma ihtimali vardır. Plazma kinetik TUR ameliyatlarında ise darlık gelişme ihtimali çok çok düşüktür. Plazma kinetik yöntemiyle, sadece prostat ameliyatları değil aynı zamanda mesane kanserlerinin kapalı yöntemle tedavisi de gerçekleştirilebilir, mesane kanserlerinin kapalı yöntemle tedavisi daha zordur. Bu yöntem hızlı ve düzgün kesme işi yapmaya olanak sağlar, Plazma kinetik sistem, aynı zamanda idrar kanalı darlıklarının tedavisi için de ideal bir yöntemdir. Elektrik akımı kullanmadan uygulanabildiği için işlem sonrası tekrar daralma ihtimali oldukça azdır” dedi.



Neden plazma kinetik

Opr. Dr. Aydemir Asdemir şöyle devam etti:

“Kapalı prostat ameliyatı, cerrahi tedavinin yüzde 90'lık bölümünü oluşturur. Halk arasında kapalı ameliyat olarak bilinen bu yöntemde penisten girilen aletler yardımı ile prostat parça parça kesilerek ya da buharlaştırılarak temizlenir. Plazma Kinetik yöntemle, ameliyat sırasında çıkarılan doku patolojiye (doku incelemesine) gönderilebilir. Prostatın iyi huylu ya da kötü huylu olduğunu en kesin bu yöntem belirler. Lazer yöntemi ile yapılan tedavilerde doku çıkarılamadığı için patolojik değerlendirme yapılamaz. Hasta, bir veya iki gün içinde hastaneden taburcu edilir. Sondanın kalma süresi diğer yöntemlerden çok daha kısadır. Hasta özel hayatına aynı standartta devam edebilir. Ameliyat sonrası idrar kaçırma ihtimalinin en düşük olduğu yöntem plazma kinetiktir. Her türlü prostata uygulanabilir. Serum fizyolojik ile uygulandığı için, prostatın büyüklüğü engel teşkil etmez. Ameliyat süresi daha kısa ve kanama riski daha azdır. Lokal anestezi ile uygulanabilmektedir. Bu nedenle kalp ve akciğer sorunu olan hastalarda uygulanabilir. Plazma Kinetik, bilinen en güvenilir Prostat kapalı cerrahi tedavi yöntemidir.”



Plazma kinetiğin üstünlükleri

Plazma kinetiğin üstünlükleri hakkında bilgi veren Dr. Aydemir Asdemir, “Serum fizyolojik kullanıldığı için ölümcül olan su zehirlenme riski yoktur. Çıkan parçalar patolojide incelenir kanser varsa tespiti ve tedavi imkanı olur. Kanama riski minimaldir. Görüntü daha nettir daha rahat çalışma imkanı sağlar. Operasyon süresi daha kısadır. Düşük enerji kullanır ve enerji yalnızca prostata temas ettiği noktayı etkiler etraf dokuya zarar vermez. Bu nedenle kalp pili kullanan hastalara bile uygulanabilir. Sonda süresi çok kısadır. Operasyon sonrası iyileşme daha kısa süre alır. Hastanemizde de yaklaşık 3 yıldır plazma kinetik TUR cerrahi sistemi mevcuttur, uygulanmaktadır. Uygun hastalarda kapalı yöntemle iyi huylu prostat büyümelerinde ve mesane tümörlerinde bu yöntemle ameliyatlar yaklaşık 3 yıldır yapılmaktadır” şeklinde konuştu.

