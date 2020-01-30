Vali Varol'a Amasyaspor forması

Amasyaspor 1968 Fk yöneticileri ziyaret ettikleri Amasya Valisi Dr. Osman Varol'a forma hediye etti.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Amasya 1. Amatör Küme'de mücadele eden Amasyaspor 1968 Fk Başkanı Metin Genç, yöneticiler ve futbolcuları kabul etti. Vali Varol, Başkan Genç ve futbolcularla sohbet etti, takım hakkında bilgiler aldı ve ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yeşilbeyazlı kulübün hedeflerine ulaşması için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Metin Genç, oynanan müsabakalar ve çalışmaları konusunda bilgi vererek kulübün formasını hediye ettiği Vali Varol’a desteğinden dolayı teşekkür etti.

AMASYA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:57

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.