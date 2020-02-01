Otomobil takla atarak dere yatağına yuvarlandı: 5 kişi yaralı

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AMASYA'da, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atarak dere yatağına yuvarlanması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğlenden sonra, D100 yolu Gümüşhacıköy ilçesi Bademli köyü mevkiinde meydana geldi. Erdoğan Kurnaz (50) yönetimindeki14 FM 756 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak dere yatağına yuvarlandı. Kazada, sürücü Erdoğan Kurnaz ile yolcular Aytekin (10), Ömer Faruk (6), Ayşe Kurnaz (38) ve Metin Topal (43) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi' kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Ayşe Kurnaz hastanedeki müdahalesinin ardından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Metin Topal'ın ise Merzifon'da kendini iyi hissetmediğini belirtmesi üzerine tedaviye alındığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.



AMASYA 01 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:14

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