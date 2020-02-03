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Amasya'da trafik kazası: 3 yaralı

İHA

Amasya'da trafik kazası: 3 yaralı

Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Can Nergiz'in kullandığı 05 AAJ 229 plakalı otomobil ile Adem Yılmaz idaresindeki 55 ACM 59 otomobil çarpıştı. Kazada Neslin Yılmaz(39), Salih Esad Yılmaz (10) ve Neslihan Yılmaz (4) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesine kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

AMASYA

03 Şubat 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:12
  • GÜNEŞ 07:39
  • ÖĞLE 12:55
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 18:02
  • YATSI 19:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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