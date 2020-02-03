Belediyenin hedefi ‘daha yeşil’ bir Suluova

Suluova Belediyesi, daha çok yeşil alan oluşturmak ve estetik açıdan daha güzel bir görünüm sağlamak amacıyla başlattığı ağaçlandırma çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Belediye ekipleri, yeşil alanlarıyla nefes alan Suluova için uygulanan çalışmalar kapsamında Yedikır Sosyal Tesislerinde çalışma başlattı. Daha temiz ve daha yeşil bir Suluova için çalışmaların artarak devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Fatih Üçok, “İlçemize daha fazla yeşil alan kazandırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Hayata geçirdikleri bitki üretim tesisi ile ağaç, çalı ve mevsimlik grubu olmak üzere çok çeşitli bitki türünün üretimini yaparak toprakla buluşturduklarını beliren Üçok, “Tüm bunların bütününe bakıldığında ise Suluova Belediyesi olarak hem istediğimiz her türlü bitkiyi üretiyor hem de ciddi anlamda bir tasarruf elde etmiş oluyoruz” diye konuştu.

AMASYA 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:12

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