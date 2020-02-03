Amasya'ya yeni sağlık merkezi yapılıyor

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Amasya İl Sağlık Müdürlüğünün 2020 yılı yatırım programı içinde olan Amasya Merkez 8 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezinin inşa çalışmalarına başlandı.

Amasya Yüzevler Mahallesi Kolaylı Hüseyin Sokak’ta inşa edilecek merkezin yapılması için yüklenici firma tarafından başlanan çalışmalar kapsamında eski Verem Savaş Dispanseri binasının yıkımı gerçekleştirildi. Çalışmaların en kısa zamanda tamamlanması planlanıyor.

AMASYA 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:12

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