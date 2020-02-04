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Meteorolojiden Amasya için turuncu uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Amasya için turuncu (hava durumu tehlikelidir) uyarıda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, "05 Şubat 2020 ve 06 Şubat 2020 tarihleri arasında güneybatı yönünden kuvvetli rüzgar ve yer yer tam fırtına beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, direk devrilmesi, soba gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" denildi.

AMASYA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:04

YATSI 19:25

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