Amasya Orman Bölge Müdürlüğünden kan bağışı

Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, Amasya Toç BirSen Başkanı Mehmet Uludağ, Destek Hizmetleri Erkan Temel, Amasya Orman İşletme Müdürü Uğur Tamer Çelik ve Bölge Müdürlüğü personeli düzenlenen kampanyaya destek vererek kan bağışında bulundular.

Samsun'dan kan bağışı otobüsü ile gelen sağlık ekibi Dr. Cemal Çağlar kontrolünde; Orman Bölge Müdürü Halil Oflu ve İşletme Müdürü Uğur Tamer Çelik, şube müdürleri ve tüm personelin kan değerlerinin ölçümüyle başlayan kampanya, değerleri uygun olanlar tarafından kan bağışlarıyla devam etti.

Kan vermenin ne kadar önemli ve kutsal bir görev olduğuna dikkat çeken Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, "Bir ünite kan üç can kurtarıyor. Her birimiz gönüllü, düzenli ve bilinçli kan bağışçıları olma konusunda duyarlı olmalıyız. Hepimiz bir bütünün parçalarıyız. Düzenli kan bağışı yapalım, zor anlarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olalım. Kızılay ülkemizin kan ihtiyacını, bizler de oksijen ihtiyacını karşılamak için çalışıyoruz. Kan bağışı kampanyasına katılan kurumlarımıza ve tüm personele duyarlı davranışları nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi.

Kan bağışı kampanyasına katılan personel de yaptıkları bağışlar ile ihtiyacı olan insanların sağlığına kavuşmasına yardımcı olmanın yanı sıra, kendi sağlıkları için de olumlu bir adım atmış oldularını belirttiler.

AMASYA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:11

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