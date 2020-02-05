Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından okul kantin ve yemekhane çalışanlarına hijyen eğitimi verildi.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında faaliyet gösteren gıda işletmelerinde (yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi) çalışan, daha önce eğitime katılmamış personele, 05 Şubat 2013 tarih ve 28550 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği" gereği "Gıda İşletmelerinin Özel Hijyen Şartları, Gıda Güvenilirliği ve İnsan Sağlığının Korunması" konulu eğitim düzenlendi.

Eğitimin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün, yaygın ve özel eğitim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinin gıda mevzuatı hükümlerine uygun faaliyet göstermesi, güvenilir gıda üretmesi ve/veya tüketime sunması için gerekli olan hijyen uygulamaları konusunda gıda işletmecileri ve çalışan personele yardımcı olmak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Şeker, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güvenilir ve kaliteli gıdaya ulaşmaları ve okullarda faaliyet gösteren kantin ve yemekhanelerde çalışan personelin asgari teknik ve hijyenik şartlarda hizmet verebilmelerini sağlamak amacıyla ilimiz merkez de 30.01.2020 tarihinde 'Gıda İşletmelerinin Özel Hijyen Şartları, Gıda Güvenilirliği ve İnsan Sağlığının Korunması' konulu eğitim düzenlenmiş olup eğitime 39 personel katılım sağlamıştır. Söz konusu eğitimlerin bundan sonraki dönemlerde de aksatılmadan devam edeceğini belirterek eğitim sonunda katılımcılara 'Eğitime Katılım Belgesi' verilecek. Bu tür eğitimlere yıl içerisinde devam etmekle birlikte vatandaşlarımızdan konuyla ilgili bakanlığımızın hazırlamış olduğu 7/24 saat hizmet veren Alo 174 hattından şikâyet, talep ve önerilerini bekliyoruz" dedi.

AMASYA 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:05

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.