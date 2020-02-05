Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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Amasya’nın Suluova ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 19 AAB 499 plakalı araçla Amasya’ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aracı Suluova ilçesinde durdurdu. Polis ekipleri araç ve içerisinde bulunan S.M.D. ve M. Y. isimli şüphelilerin üzerilerinde yaptıkları aramada iki ayrı şeffaf poşete sarılı toplam 45 adet ekstasy hap ve aracın farklı bölgelerinde 13 adet farklı isimlerde sentetik ecza ele geçirdi. 2 şüpheli, “uyuşturucu madde ticareti” suçundan gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AMASYA 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:10

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