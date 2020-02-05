Sokak satıcılarına operasyon: 4 gözaltı

Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya merkezinde sokak satıcılarına karşı yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen şahısların İstanbul’dan uyuşturucu madde getirecekleri tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucu Merzifon Meray Kavşağı'nda yapılan uygulamada durdurulan araç içerisinde bulunan Y.Ç., C.Ö., Ş. Ö. ve K.Ö. isimli şahıslar ve araç içerisinde yapılan aramada tek parça halinde 774,24 gram toz esrar olduğu değerlendirilen madde ve 3,68 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak” ve “uyuşturucu madde ticareti” suçlarından işlem yapılan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AMASYA 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:05

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.