1800 yıllık elmalı mozaik Amasya’nın sembollerinden biri olacak

Misket elmasıyla ünlü Amasya’da 7 yıl önce arkeolojik kazılar sırasında bulunan 1800 yıllık elmalı mozaiğin şehrin sembollerinden biri olması bekleniyor.

Mozaiğin Amasya Müzesi’nde teşhir edilmesi için son aşamaya gelindiğini ve şehrin sembollerinden birinin de bu mozaiğin olacağını belirten Amasya Valisi Osman Varol, 7 yıl önce Yavru köyü yakınlarında yapılan arkeolojik kazılarda bulunmasıyla şehirde heyecan oluşturan elma ağacı ve keklik figürlü mozaiğin ciddi bir restorasyon sürecinden geçerken, teşhiri için de müze binasında düzenleme gerçekleştirildiğini ve mozaiğin bulunduğu ortamın birebir şekilde yansıtılmaya çalışıldığını belirtti. Vali Varol, “Eksik parçaların tamamının restorasyon çalışmaları tamamlandığında şehrimizi ziyaret eden insanların beğenisine sunulmuş olacak” diye konuştu.

Valiliğin himayesinde yapılan çalışmalarla coğrafi işaret tescili alınan misket elmasıyla ünlü şehrin sembollerinden birinin de artık bu mozaik olacağına değinen Vali Varol, “İlimizde 1800 yıl öncesinde bile elmanın önemli bir ağaç ve ürün olduğunu gösteren bir kanıt diye düşünüyoruz. Sergilenmeye başladığında ziyaretçileri çok etkileyeceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Vali Varol’un incelemelerine Kültür ve Turizm İl Müdürü Bilal Eken, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü A. Hamdi Yanık ve Müze Müdürü Celal Özdemir de katıldı.

AMASYA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:09

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