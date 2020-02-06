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1800 yıllık elmalı mozaik, Amasya Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek

DHA

DÜNYACA ünlü misket elmasının yetiştirildiği Amasya'da, 6 yıl önce yapılan kazıda bulunan, Roma dönemine ait, yaklaşık 1800 yıllık elmalı mozaiğin, Amasya Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmesi için çalışmalarda sona gelindi. Vali Osman Varol, "Turistik hareketimizin çok arttığı 4'üncü aydan itibaren buradaki işlemlerin tamamen biteceğini umuyoruz" dedi. 
Kent merkezine bağlı Yavru köyü yakınlarında, 2014 yılında, kaçak kazı yapılan alandaki kurtarma kazısında, yaklaşık 1800 yıllık tapınak ile ortasında 1,5 metrekare çapında elma ağacı figürlü 20 metrekare genişliğindeki mozaiğin bulunması, Amasyalıları heyecanlandırdı. Amasya Arkeoloji Müzesi'nde mozaiğin sergilenmesi ile ilgili çalışmaları yerinde inceleyen Vali Osman Varol, "Bu mozaiğimiz bulunduktan sonra müzemizde depoda muhafaza altına alınmıştı. Fakat geçtiğimiz yıl içinde başlattığımız çalışmalarla ve yaklaşık 6 ayı aşkın süredir de fiilen başlayan çalışmalarla birlikte bu mozaiğimiz ve onun çevresinde bulunan mozaikler restorasyon ve onarım sürecinden geçiyor. Bu zahmetli bir iş, çok boyutlu bir mesele. Farklı zamanlarda, farklı çalışmalar yapıp, daha sonrasında çalışma yaptığınız parçaları dinlendirmeniz gerekiyor. Ancak işin son aşamasına geldik. Müzemizin içinde bir fiziksel değişiklik gerçekleştirdik. Bu fiziksel değişikliğimizle bunun sergilenebileceği havuz ortamı yarattık. Ekip hala çalışmaya devam ediyor" diye konuştu. 
Eksik parçaların restorasyon süreci tamamlandıktan sonra mozaiğin, Amasya Arkeoloji Müzesi'nde ziyarete sunulacağını belirten Vali Varol, "Amasya'mız birçok medeniyete ev sahipliği yapmış şehir. Bu medeniyetler içinde dünya çapında önemli olan Roma medeniyeti bulunuyor. Yaklaşık 17001800 yıllık mozaikten bahsediyoruz. Bu mozaiğin üzerinde elma ağacı olması, bugünkü kuşakların hatırlayabildiği kadar geçmişte meşhur elmasıyla bilinen bir şehri anlattığını ortaya koyuyor. Meşhur misket elmasıyla özdeşleşmiş ve bunun sonunda coğrafi işaretini ve patentini almış şehir olarak ilimizde 17001800 yıl öncesinde elmanın önemli ağaç olduğunu, önemli ürün olduğunu, gösteren kanıt diye düşünüyoruz. Buradaki çalışmalar sonucunda sergilenmeye başlandığında ziyaretçilerin bu esere büyük ilgi gösterecekleri kanaatindeyiz. Özellikle bizim turistik hareketimizin çok arttığı 4'üncü aydan itibaren tamamen buradaki işlemlerin biteceğini umuyoruz" dedi. 

AMASYA

06 Şubat 2020 Perşembe

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