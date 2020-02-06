Minikler, gözünden atasözü ve deyimleri tasarladı

Merzifon Ana Kucağı Gündüz Bakımevinde ‘Miniklerin Gözünden Atasözleri ve Deyimler’ etkinliği düzenlendi. 5 Yaş Kelebekler sınıfının minik öğrencileri, atasözü ve deyimleri algıladıkları gibi tasarladı.

Deyimler ve atasözleri açısından Türkçe, oldukça zengin bir dil. Fakat deyimleri öğrenmek ve anlamlarına uygun kullanmak biraz zor. Bu sebeple Ana Kucağı Gündüz Bakımevindeki çocukların deyimler ile atasözlerini daha iyi kavrayabilmeleri, soyut kavramları öğrenmeleri için 2 ve 3 boyutlu somutlaştırma çalışmaları yapıldı.

Bu çalışmalarla minik öğrenciler, deyim ve atasözlerini aileleri ile birlikte tasarladı. Deyim ve atasözlerinin anlamalarını eğlenerek öğrenen minikler, arkadaşlarına bir sunum yaptı. Ayrıca proje kapsamında öğrenciler, üretici ve soyut düşünme becerilerini geliştirdi.

AMASYA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:06

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.