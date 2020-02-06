Merzifon Devlet Hastanesine sağlık personeli takviyesi

Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde 3 hemşire, 1 psikolog, 1 diş protez teknikeri, 1 ağız ve diş sağlığı teknikeri ile 1 röntgen teknikeri göreve başladı.

Sadece Merzifon halkına değil, aynı zamanda Gümüşhacıköy, Hamamözü, Vezirköprü, Havza ve Osmancık’a sağlık hizmeti veren Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine 2019/7 KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ile 7 sağlık personeli atandı. Atanan 3 hemşire, 1 psikolog, 1 diş protez teknikeri, 1 ağız ve diş sağlığı teknikeri ile 1 röntgen teknikeri görevine başladı.

Görevine başlayan personellere ve başarılar dileyen Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Selçuk Sezikli, “Bölgemizde sağlık hizmetlerinde iyi bir noktadayız. 205 yataklı hastanemizde alanında uzman hekimlerimizle güzel hizmetler yapıyoruz, yoğun bir hasta trafiğimiz de var. 7 personelimiz göreve başlamıştır. Kendilerine ve hastanemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

AMASYA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:09

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