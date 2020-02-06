Pazarcılara hırka ve bere dağıtıldı

Merzifon’da soğuk hava nedeniyle belediye tarafından pazarcı esnafına, polar hırka ve bere dağıtıldı.

Ulusal ve market zincirlerine rağmen ayakta durmaya çalışan pazarcı esnafını işleri başında ziyaret eden Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, Zabıta Müdürü Şule Civan ile Merzifon Bakkal Bayi Manavlar ve Esnaf Odası Başkanı Recep Kırbaş, hava soğukluğu dolayısıyla esnaflara polar hırka ve bere hediye etti.

Burada bir açıklama yapan Ergül, “Evlerinin geçimini sağlamak üzere her koşulda özveriyle emek harcayan pazar esnafımızı perşembe pazarımızda ziyaret ederek soğuk havalarda kendilerini sıcak tutmaya katkıda bulunacağını düşündüğümüz polar hırka ve bere hediye ettik” dedi.

AMASYA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:06

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.