Ava giden tilki avlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Amasya’nın Taşova ilçesinde tavukların imha edildiği 4 metrelik kuyuya düşen tilki ava giderken avlandı.

Amasya’nın Taşova ilçesi Tekke köyü yolunda faaliyet gösteren Mehmet ve Azim Gedizli’ye ait tavuk çiftliğinde ölü tavukların imha edildiği tel örgü ile çevrili dört metre derinliğindeki kuyuya tel örgüden geçerek giren tilki, bir daha çıkamadı.

Tilki daha sonra düştüğü kuyudan kurtarılarak doğaya salındı.

AMASYA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:07

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.