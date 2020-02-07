Hayati İnanç sevgisi salona sığmadı "Can Veren Pervaneler" konferansı yoğun ilgi gördü

Amasya'da, Şair ve Yazar Hayati İnanç'ın verdiği "Can Veren Pervaneler" isimli konferans yoğun ilgi gördü.

Amasya Belediye Kültür Merkezindeki konferansa Amasya Valisi Dr Osman Varol, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, daire amirleri, diğer yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan TÜVGA İl Temsilcisi Süleyman Gökçe, konferansa katılanlara teşekkür etti.

Konferansta konuşan Hayati İnanç ise çeşitli dönemlerde yaşamış ve iz bırakmış şairlerden örnekler vererek yaşadığı ve hayatında önemli iz bırakan olayları katılımcılara mizahi bir dille anlattı. Hayatın içinden, İslam’dan, yaşamdan konuları verdiği örneklerle anlatan İnanç, konferansa katılan protokol üyelerini ve salonda bulunan kalabalığı zaman zaman güldürdü.

Programın sonunda İnanç'a Vali Varol ile Belediye Başkanı Sarı tarafından günün anısına hediye verildi. Konferansa büyük ilgi gösteren Amasyalılar salonu tıklım tıklım doldurdu.

AMASYA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:07

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.