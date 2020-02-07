Amasya'da hakem ve gözlemcilere seminer verildi.

Amasya İl Eğitimcisi ve Klasman Hakemi Bilal Köseoğlu tarafından il hakemleri, aday hakemlere ve gözlemcilere ep6 (Şubat ayı eğitim paketi) seminer verildi.

Amasya 12 Haziran Stadyumu Toplantı Salonunda il hakemleri, aday hakemler ve il gözlemcilerinin katılımı ile 20192020 Sezonu Futbol Sezonu EP6 (Şubat ayı eğitim paketi) İl Eğitim Semineri yapıldı. Seminer sunumunda Köseoğlu tarafından elle oynamazlar, 2.sarı kartlar, avantaj, ofsayt, takım çalışması, ceza alanı kararları ofsayt gibi konularda hakem, aday hakemlere ve gözlemcilere bilgi aktarıldı.

AMASYA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:08

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