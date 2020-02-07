Organik tüketimi yaygınlaştırmak için ‘Üretici Market’ açıldı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde yöresel ve organik tüketimi arttırmak amacıyla ‘Üretici Market’ açıldı.

Kırsal kalkınmayı desteklemek, yöresel ürünlerin ve organik tüketimin yaygınlaşmasına katkı sunmak adına oluşturulan Üretici Marketin, Sofular Mahallesi Abdurrahman Kargı Bulvarı'nda dua edilerek kurdele kesimiyle açılışı yapıldı. Buradan yapılan alışverişler, ilçede üreten insanlarının hanesine katkı sağlayacak.

Açılış sırasında konuşan Belediye Başkanı Alp Kargı, yöresel ve organik tüketimin arttırılmasını çok önemsediklerinin altını çizdi.

Üretici markette evinde, kırsalında, mahallesinde üretim yapan insanların ürettiklerinin karşılığını somut olarak alabilmesi için yerel yönetim, kamu ve sivilin paydaş olduğu aktaran Kargı, bu çalışmanın bir model olmasını istedi.

Açılışa katılan konuklar, marketi gezerek ürünleri inceledi ve alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.

AMASYA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:08

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