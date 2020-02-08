Vali Varol: "Öğrencilerimizin güvenliği kamunun sorumluluğunda" Güvenli okul toplantısı Vali Varol'un başkanlığında gerçekleştirildi

Amasya’da 20192020 eğitimöğretim yılı 2. dönemi güvenli okul toplantısı, Vali Dr. Osman Varol'un başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıda okullarda güvenliğin azami ölçüye çıkarılması, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele konusunda eylem planı kapsamında çalışmalar yapılması ile güvenlik sorunlarının giderilmesi konularına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vali Varol, “Çocuklarımız evlerinden çıkıp yürüyerek gidiyorsa sokaktaki güvenliği, eğer servisle gidiyorsa servise teslim edildiği andan itibaren daha sonrasında o günkü eğitim programını tamamlayıp akşam evinin kapısından içeriye girene kadar bizim, yani kamunun sorumluluğundadır” dedi.

20192020 yılı 1. döneminde yapılan çalışmalarla ilgili sunumun yapıldığı toplantıda, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) entegrasyonunun tamamlanması, okul güvenlik kamera sistemlerinin tamamlanması, çocukların servislerle güvenli bir şekilde taşınması, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele, siber suçlar ve güvenli internet kullanımı eğitimleri, pansiyonlu okulların denetimi, özel güvenlik görevlileri, trafik bilinci, okul çalışanları ile ilgili tedbirler, periyodik kontroller, arama kurtarma eğitimleri, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, okulda sağlığın korunması ve geliştirilmesi programı, Sağlık için bir derste bizden projesi, diyabet, obezite, çölyak eğitimleri, okul/kurumlarda bulunan gıda işletmelerinin kontrol ve denetimi, Beyaz Bayrak Projesi'ne ilişkin konular ele alındı.

Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul yöneticileri, eğitimciler, muhtarlar ve okul aile birliği üyelerinin de yer aldığı toplantıda katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından çocukların gözünden okullarda iş sağlığı ve güvenliği konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

AMASYA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:08

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