Madencilik mesleğiyle tanıştılar

'Babam ve ben'

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Amasya’nın Merzifon ilçesinde bulunan bir gündüz bakımevinde 5. yaşındaki öğrenciler, madencilik mesleğini tanıdı.

Öğrencilerin meslekleri tanıması amacıyla gündüz bakımevinde ‘Siyah Renk’ etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında 5 Yaş Kelebekler Sınıfının minik öğrencileri, Zonguldak ilini tanıdı. Kömürün maden ocaklarından çıkarıldığını, madencilerin çalışırken iş güvenliğini sağlamaları için ışıklı baret takmaları gerektiğini de öğrenen öğrenciler, madencilik mesleğiyle tanıştı.

Madenci kılığına da giren minikler, ayrıca farklı maden çeşitleri hakkında sohbet ederek kömürü inceledi. ‘Siyah Renk’ etkinliği sayesine 5 Yaş Kelebekler Sınıfı, madenciliği yaparak yaşayarak öğrendi.

AMASYA 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:07

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